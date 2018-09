Pemkab Way Kanan adakan Pengajian bersama Masyarakat Kecamatan Negeri Agung Kp. Bandar Dalam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Way Kanan- Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyelenggarakan Pengajian bersama antara Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Kecamatan Negeri Agung

Kp. Bandar Dalam pada Kamis (19/9/2018) yang dibuka langsung oleh Bupati Way Kanan.

Bupati Raden Adipati Surya dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Way Kanan khususnya Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Kecamatan Negeri Agung untuk bersama-sama saling bahu-membahu menghadapi tantangan kedepan dan bersatu padu untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021.

"Pencapaian visi dan misi tersebut mustahil dapat tercapai tanpa kebersamaan dan kesatuan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Way Kanan. Mari kita ciptakan kebersamaan dan menjaga situasi serta kondisi yang kondusif agar Pembangunan dapat berhasil dengan baik." Pungkas Raden.

Beliau menyampaikan bahwa selain program–program pembangunan sesuai dengan visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga senantiasa memperhatikan pembangunan pada sektor keagamaan sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah atau akhlak mulia.

"Saya sangat yakin bahwa sebuah kemajuan jika tidak diimbangi oleh upaya pembentukan karakter manusia yang dilandasi oleh nilai moral dan keagamaan, maka semua kemajuan tersebut tidak akan pernah mampu mencapai derajat kemajuan yang hakiki." Ungkap Raden.

Nilai moral dan keagamaan inilah yang akan memberikan keseimbangan dan pengendalian prilaku manusia yang memiliki kecendrungan untuk melakukan pengrusakan dimuka bumi. Untuk menjamin kelanggengan kemajuan tersebut maka harus senantiasa melakukan pembaharuan nilai keimanan yang kita miliki.

Dalam rangka penciptaan manusia-manusia yang memiliki keiamanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka pemerintahan Kabupaten Way Kanan memberikan insentif pada guru ngaji, melaksanakan MTQ baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Dari sisi pendidikan upaya peningkatan kualitas SDM ini dilakukan dengan terus mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah. Selain itu juga mencanangkan gerakan “Way Kanan Mengaji” terutama untuk siswa sekolah menengah.

"Kami juga memberikan perhatian serius dibidang kehidupan dan pendidikan keagamaan baik melalui mekanisme hibah maupun bantuan sosial." Jelasnya.

Pada hari yang sama dilaksanakan pula Pengajian Akbar dengan masyarakat Kecamatan Negeri Agung dan kegiatan ini kami lakukan secara bergiliran di 14 kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

"Semoga melalui kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi langkah awal bagi kita untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat." Ungkap Raden.

Bupati juga mengharapkan semoga bagi seluruh masyarakat akan mendapat hidayah atau petunjuk, dan semoga pengetahuan dan wawasan keagamaan kita makin meningkat dan yang lebih utama adalah kita dapat terus memelihara silaturrahmi antara ulama, umaro dan ummat." Pungkas Raden.