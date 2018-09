Hotel Horison Lampung Hadirkan Lima Menu Beraroma Chinese Food

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hotel Horison Lampung segera menghadirkan pilihan menu baru yang bisa dinikmati tamu hotel mulai awal Oktober 2018 mendatang. Setidaknya ada 5 menu baru yang disiapkan.

Sous Chef Hotel Horison Lampung Deni Setiawan mengatakan, lima menu tersebut terdiri dari 4 main course dan 1 appetizer yakni Steam Fish with Sweet Sour Soya Sauce, Prawn Nest, Stir Fry Tenderloin in Sweet Spicy Chili Sauce Basil. Selanjutnya adalah menu Chicken Cantonese with Barbeque Sauce dan Mango Salad.

Baca: Petinggi Hotel Horison Ini Wajib Menyantap Pisang Bila Buka Puasa Tiba

Baca: So Sweet, Begini Wujud Terima Kasih Hotel Horison kepada Karyawan

"Menu-menu ini lebih ke Chinese Food, kebetulan saat ini kita ingin menghadirkan menu chinese food. Ini adalah menu spesial. Di samping itu untuk menu bulanan seperti bakpau, lumpia, dimsum juga masih tetap ada seperti biasa," jelasnya, Kamis (20/9).

Kelima menu tersebut sudah akan tersedia dan dapat dipesan oleh tamu Hotel Horison Lampung mulai 1 Oktober 2018 mendatang. Menariknya, Hotel Horison Lampung juga akan memberikan diskon 50 persen untuk pembelian menu-menu baru tersebut. (ana)

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video