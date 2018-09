Angel Karamoy dan Jose Poernomo Makin Mesra Saja, Sampai-sampai Bikin Salah Fokus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jose Poernomo dan Angel Karamoy makin mesra saja.

Hal ini terlihat dari beberapa postingan foto yang diunggah akun Instagram @josepoernomo.

Foto yang diunggah, Sabtu 22 September 2018, menunjukkan keduanya tengah di dalam mobil.

Baca: Perseteruan dengan Hari Jisun Makin Memanas Usai Deddy Corbuzier Lontarkan Omongan Ngotot

"This is how we roll.." demikian keterangan yang ditulis Jose Poernomo pada foto salah satu foto.

Hingga kini unggah tersebut mendapatkan lebih 2 ribu like dan ratusan komentar.

"Huuhuuyyy.... Pinang om.." tulis akun sugar_ika_ng

"Ntap om! Jangan sampai lolos," timpal yang lainnya.

"Cantik bangett," komentar netizen yang kagum dengan kecantikan Angel Karamoy.

Dita Soedarjo pun ikut mengomentari foto mesra Jose dan Angel.

Dita Soedarjo sendiri merupakan tunangan dari aktor Denny Sumargo.