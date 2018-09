Karyawan dan Tamu Hotel Sheraton hingga Masyarakat Umum Ikut Run to Give

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ANA PUSPITA SARI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hotel Sheraton Lampung menggelar Run to Give 2018 pada Minggu (23/9/2018) pagi. Sekitar 100 peserta mengikuti perhelatan ini, mulai dari karyawan hotel, tamu hotel, hingga masyarakat umum.

Director Food & Beverage Sheraton Lampung Hotel Raka Indra menjelaskan, Run to Give 2018 merupakan rangkaian kegiatan Charity Marriott International pada September ini.

"Ini sengaja untuk kepedulian lingkungan sekitar dan mengajak komunitas agar lebih sadar untuk berbuat amal kepada sesama," kata Raka. "Run to Give di Sheraton Lampung Hotel baru pertama kalinya. Tahun (2017) lalu, pelaksanaannya masih gabung dengan Charity Marriott International di Jakarta," sambungnya.

Raka menuturkan, para peserta antusias mengikuti Run to Give. Peserta mendaftar dengan membayar sekaligus beramal sebesar Rp 125 ribu per orang. Sebelum lari, para peserta melakukan pemanasan serta senam bersama di halaman Hotel Sheraton, Jalan Wolter Monginsidi.

"Kami membagikan doorprize berupa voucher menginap, voucher food and beverage, serta hadiah lainnya kepada peserta yang beruntung. Ada juga 20 medali bagi 20 peserta pertama yang mencapai garis finish," ujar Raka.

General Manager Sheraton Lampung Hotel Dedy Kusnady mengungkapkan, kegiatan charity (kepedulian) ini program rutin jaringan Marriott International di seluruh dunia. Di Lampung, pihaknya akan menyumbangkan dana yang terkumpul dari Run to Give 2018 kepada anak-anak dari Rumah Yatim.

"Dengan rutin melakukan kegiatan charity, di mana ini merupakan hal positif, kami berharap bisa menciptakan solidaritas yang tinggi antara pihak hotel dengan sesama, khususnya bagi yang kurang beruntung. Lebih dari itu, kegiatan charity juga bisa meningkatkan koneksi dengan komunitas di sekitar hotel," jelas Dedy.

Di lain hal, Hotel Sheraton Lampung segera meluncurkan venue baru bernama Over the Moon di samping area pool (kolam renang). Pelanggan bisa memanfaatkan venue yang mengusung konsep pool bar bernuansa outdoor dan resort ini untuk menggelar berbagai acara. Mulai dari acara ulang tahun, arisan, hingga gathering (pertemuan).

Director Food and Beverage Sheraton Lampung Hotel Raka Indra menjelaskan, paket yang tersedia untuk social event dengan venue Over the Moon mulai dari Rp 175 ribu per orang. Over the Moon sendiri memiliki kapasitas hingga 60 orang.

"Kami akan soft opening pada 28 September 2018. Ada diskon 40 persen khusus untuk cocktail dan makanan. Over the Moon ini full entertainment. Ada DJ (disc jokey) setiap hari, kecuali Minggu, serta live band pada Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu," jelas Raka.