PSSI Payakumbuh-CCAI Gelar Coke Kicks 2018 Seri 6

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PAYAKUMBUH - Asosiasi PSSI Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menggandeng Coca-Cola Amatil Indonesia memberikan penguatan program pelatihan melalui kegiatan Coke Kicks 2018 Seri 6.

Kegiatan diadakan di Payakumbuh pada 22-23 September 2018.

Sebelumnya Coke Kicks 2018 sukses digelar di Bandar Lampung, Medan, Banjarmasin, Sukabumi, dan Semarang.

Coke Kicks 2018 di Payakumbuh dilakukan dalam bentuk pelatihan untuk 32 orang pelatih muda berbakat yang berfokus untuk meningkatkan kompetensi pelatihan mulai dari teknik komunikasi, motivasi, dan penerapan strategi dasar permainan sepak bola di hari pertama.

Dilanjutkan pada hari kedua, para pelatih mendapatkan kesempatan untuk melatih 224 anak berusia 14-16 tahun yang terbagi dalam 16 tim.

CA Regional Manager West Indonesia Yayan Sopian mengatakan, pihaknya berharap para pelatih yang hadir tidak hanya melatih untuk mengejar gelar juara.

Tapi, momen ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengantarkan talenta-talenta muda berbakat dari Payakumbuh.

"Selain menggali bakat para pemain muda, program Coke Kicks Payakumbuh 2018 dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan para pelatih dalam mengembangkan kemampuan mereka melalui sesi train the trainers, player coaching, dan mini competition," jelas Yayan dalam rilisnya, Senin (24/9).

CCAI berkomitmen untuk terus tumbuh bersama para pemangku kepentingan mengembangkan kapabilitas masyarakat untuk membangun komunitas yang mandiri dan berkelanjutan khususnya dalam bidang pelatihan sepakbola melalui Coke Kicks.

"Indonesia memiliki potensi generasi muda yang hebat. Kami yakin dengan cara pelatihan yang tepat maka kita dapat mengantarkan mereka untuk meraih prestasinya lebih gemilang," imbuh dia.

Coke Kicks Payakumbuh 2018 yang juga melibatkan para senior dan penggiat sepak bola di Sumatera Barat berhasil memilih Tunas Putra sebagai best team.

Tim ini diperkuat enam pemain terbaik, yakni Jimmy Bryan (Cipendawa), Bambang Kurniawan (Porsid), dan M Rasyid AL Hafiz (Remamer) sebagai best player, Muhammad Asyim Alghifari (Remamer) sebagai top scorer, Alfis Niki Prayudha (Perisai) untuk kategori fair play, dan Bima Pratama (Tunas Putra) sebagai best of the best. Lalu ada satu best coach yang diraih oleh Indra Jaya. (*)