Emersia Family Package Diluncurkan, Ini Paket Pilihannya

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung meningkatkan inovasi bagi tamu hotel dari segi produk maupun layanan.

Terbaru, hotel yang terletak di Jln. Woltermonginsidi No. 70 ini melaunching Emersia Family Package.

Food and Beverage Manager Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, Reggy mengatakan, Emersia Family Package tersedia dalam pilihan Set Menu A dan Set Menu B untuk 4 orang, 6 orang dan 10 orang per set menu.

Harganya, lanjut dia, untuk Set Menu A dibanderol dengan harga Rp 475 ribu nett (4 pax), Rp 685 ribu nett (6 pax) dan Rp 1.150.000 nett (10 pax).

Sementara Set Menu B ditawarkan dengan harga Rp 525 ribu nett (4 pax), Rp 750 ribu nett (6 pax) dan Rp 1.275.000 nett (10 pax). Harga sudah termasuk pajak dan pelayanan.

"Jadi ini adalah paket hemat yang bisa untuk dinikmati bersama keluarga. Dengan harga mulai Rp 475 ribu sudah dapat menu lengkap mulai dari sup, ayam, ikan, sayur, lalapan, tahu tempe dan free iced tea. Ada juga dessert Singkong Emersia dan slices fruit," jelasnya, Senin (24/9).

Ditambahkan oleh Executive Chef Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Asep Iswanto, menu-menu yang ada dalam set menu Family Package merupakan menu-menu favorit Emersia Hotel and Resort seperti sup iga, soto, varian pindang, menu olahan ayam dan ikan.

Menu pindang sendiri ada mulai dari pindang iga, pindang seafood, pindang baung dan lainnya. Untuk olahan ayam mulai dari Ayam Bakar Keraton, ayam taliwang, ayam kecap dan lain-lain.

"Begitupun dengan olahan ikannya, bisa disajikan dengan berbagai pilihan saus. Termasuk sambal, kita sajikan yang favorit yakni Sambal Gahar khas Emersia," jelas dia.