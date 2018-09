Pemkab Way Kanan Dukung Wartawan Online Lewat Pelantikan IWO Periode 2018-2023

Pemkab Way Kanan adakan Pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Way Kanan periode 2018-2023 pada selasa (25/9/2018).

Pemkab Way Kanan adakan Pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Way Kanan periode 2018-2023 pada selasa (25/9/2018). (Istimewa)

Pertemuan yang berlangsung di GSG Way Kanan ini turut dihadiri oleh Forkompimda Way Kanan, Sekjend DPP IWO (Edward Panggabean), Ketua Pengurus Wilayah ( Wawan Sumarwan). Ikatan Wartawan Online Way Kanan Masa bakti 2018-2023 diketuai oleh Fito Aliestiadi, serta Juli Haryanto sebagai sekertaris.

Bupati Raden Adipati Surya membuka acara sekaligus memberikan sambutan.

Beliau ungkapkan bahwa saat ini media online berkembang pesat dan menjadi sarana informasi. Melalui Media sosial, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan berita yang diinginkan, tanpa ada batasan ruang dan waktu.

"Hadirnya media online, masyarakat dapat melihat surat kabar maupun majalah melalui situs-situs web dalam bentuk digital dimana masyarakat di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan internet akan mudah untuk mengunduh media tersebut." Ungkapnya.

Para pengguna Media sosial tersebut bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Raden mengungkapkan bahwa kehadiran Media Online termasuk di Kabupaten Way Kanan memang tidak bisa dielakan. Kini media Online sudah merambah hingga pelosok kampung dan masyarakat bisa menikmati informasi yang disajikan para jurnalis.

"Pemkab Way Kanan sangat menyambut baik atas terbentuknya kepengurusan Ikatan Wartawan Online Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian, wartawan media online mempunyai wadah untuk bersilaturahmi dan menampung aspirasi bagi wartawan Media Online dalam melaksanakan tugas." Tambahnya



Raden menambahkan Semenjak dikeluarkan UU pokok Pers Nomor: 40 tahun 1999 dan adanya keterbukaan informasi, ratusan media massa,

baik koran harian, mingguan dan Televisi maupun Media Online yang masuk di Kabupaten Way Kanan, dan penawaran untuk bekerja sama akan terus bertambah.

Beliau mewakili Pemkab Way Kanan sangat mendukung keberadaan para jurnalis, yang merupakan sarana dalam membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pembangunan.

"Saya berharap kepada rekan-rekan wartawan dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada Undang-undang Pokok Pers Nomor: 40 tahun 1999 yang didalamnya mengatur segala macam bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Jurnalis, serta dalam penyajian berita tidak bersifat memvonis dan harus berimbang." Pungkas Raden