Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tahun 2018 di aula PKK, Selasa (25/9/2018).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tahun 2018 Yang di pimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang bertempat , di aula PKK, Selasa (25/9/2018).

Way kanan (Istimewa)

Dalam amanatnya Bupati Kabupaten Way Kanan, Raden Adipati Surya, yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kussarwono, menjelaskan bahwasannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya membangun ketahanan pangan tetapi harus dilandasi oleh kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai ruhnya.

Pemerintah Kabupaten memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan baik dalam hal menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi keseluruhan subsistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan dan gizi.

Pelaksanaan rapat dewan ketahanan pangan pada hari ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan.

Masalah ketahanan pangan di Kabupaten Way Kanan saat ini, antara lain masalah beras, penyakit fusarium pada tanaman pisang yang sudah menyebar dibeberapa titik lokasi di Kecamatan Banjit dan sekitarnya.

Melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan pada hari ini diharapkan agar SKPD dapat bersinergi untuk mengentaskan permasalahan seputar usaha beras di Kabupaten Way Kanan guna menstabilkan harga beras dengan mengambil langkah-langkah yang konkrit, ungkapnya.

Saya selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan berharap agar:

1. Buah belimbing dan buah naga yang sudah disertifikasi agar dibudidayakan lebih baik lagi.

2. Buah pisang Cavendis dan buah papaya selain dapat dijual di Jabodetabek dalam bentuk buah segar, juga dapat dibuat selai pisang dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.

3. Kepada para Camat saya meminta membenahi registrasi penggilingan padi diwilayahnya masing-masing.

4. Sekretariat Korpri agar bekerjasama dengan Gapoktan untuk membeli beras milik petani,tutupnya