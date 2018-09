Beli Roda Tiga KTM Berhadiah Harga Tebus Voucher Rp 5,5 Juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Asean Motor International (KTM/HTM Motorcycle) Lampung memberikan promo spesial untuk konsumen. Yakni, setiap pembelian kendaraan roda tiga (Gajah motor pikap) tipe apa saja, mendapatkan hadiah Harga Tebus Voucher senilai Rp 5,5 juta untuk membeli kendaraan roda 2.

Kepala Cabang PT Asean Motor International (KTM/HTM Motorcycle) Lampung M. Sidik mengatakan, promo ini berlaku sampai dengan akhir tahun. Kendaraan roda tiga (Gajah motor pikap) yang tersedia di KTM Motorcycle Lampung antara lain Gajah-SX, Gajah 150 dan Gajah 200 DP.

"Kendaraan roda tiga (motor pikap) ditawarkan dengan harga On The Road mulai dari Rp 26,7 juta hingga Rp 31,7 juta. Kalau yang roda tiga, harga normalnya Rp 11,8 juta tapi saat ini sedang diberi promo hanya Rp 5,5 juta Off The Road," jelasnya kepada Tribun, Rabu (26/9) siang.

Sidik menambahkan, Gajah motor pick-up tersedia dalam banyak pilihan warna mulai dari hitam, kuning, merah, hijau dan biru. Ready stock di KTM Motorcycle Lampung Jln. Pangeran Antasari No. 25 C (samping BRI Pulau Bacan).

Gajah motor pick-up, lanjut dia, sangat cocok untuk dijadikan motor usaha karena tangguh di segala medan, irit bahan bakar dan kapasitas hingga 500 kilogram sekali angkut. Ukuran bak Gajah motor pick-up juga beragam mulai dari 1,5 meter, 1,8 meter dan 2 meter yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan usaha konsumen.

"Bahkan desain untuk tipe Gajah-SX menyerupai sepeda motor matic sehingga lebih mudah digunakan oleh para ibu yang mungkin punya usaha berdagang," imbuh Sidik.

Ketiga tipe Gajah motor pick-up hadir dengan tipe manual. Kendaraan ini sudah banyak digunakan di berbagai unit usaha konsumen maupun di instansi-instansi pemerintahan di Lampung. Sidik menyebutkan, pemasaran Gajah motor pick-up cukup baik dengan penjualan rata-rata 50 unit per bulan.

Untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan Gajah motor pick-up, KTM Motorcycle Lampung bekerjasama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan seperti Adira, Pegadaian dan Mandiri Utama Finance yang menawarkan angsuran terjangkau dengan tenor 1-3 tahun.

Sebagai jaminan layanan purna jual, tersedia layanan servis kunjungan melalui 0821-7713-2896 setiap hari pada jam kerja yakni pukul 08.30-16.00, khusus dalam kota Bandar Lampung free biaya kedatangan servis kunjungan sementara luar kota Bandar Lampung dikenakan biaya kedatangan servis kunjungan. (ana)