Diberi Nama Surinala Carolina Jarumilind, Ini Arti Nama Anak Putri Marino dan Chicco Jerikho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Putri Marino dan Chicco Jerikho.

Pasalnya, suami istri yang menikah pada 3 Maret 2018 baru saja dikaruniai buah hati berjenis kelamin perempuan.

Si Kecil yang lahir pada Senin (24/9/2018) pukul 06.30 WIB ini diberi nama Surinala Carolina Jarumilind.

Nama ini diumumkan langsung oleh Chicco di akun instagramnya.

Instagram/chicco_jerikho Nama anak pertama Chicco dan Putri

Bukan nama biasa, ternyata Chicco dan Putri sangat memikirkan nama untuk buah hati pertama mereka ini.

Melalui unggahan di instagram, Nazira C Noer menjabarkan arti dari nama putri sahabatnya itu.

"Surinala.

Suri means Bunga Mawar (Roses) and Nala means Jantung Hati (heart).

Surinala means Heart that as beautiful as the Roses," tulisnya dengan menyertakan foto keluarga yang tengah berbahagia.

Tak hanya memberi tahu artinya, Nazira juga memuji nama itu sesuai dengan sosok bayi mungil tersebut.