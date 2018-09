Link Live Streaming Piala Asia U-16 2018 - Live Streaming MNC TV Indonesia Vs India Pukul 19.45 WIB

Sesi latihan pagi Timnas U-16 Indonesia sehari menjelang laga pamungkas Grup C Piala Asia U-16 2018 menghadapi India di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (27/9/2018) pukul 19.45 WIB.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KUALA LUMPUR - Siaran langsung dan live streaming MNC TV akan menyiarkan pertandingan Grup C Piala Asia U-16 2018 antara Timnas U-16 Indonesia vs India pada Kamis, 27 September 2018.

Live streaming Piala Asia U-16 2018 yang menayangkan pertandingan antara Indonesia vs India akan mulai pukul 19.45 WIB.

Live streaming MNC TV akan menyiarkan langsung pertandingan dari Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Berikut, tautan atau link live streaming Piala Asia U-16 2018 di MNC TV antara Indonesia Vs India yang akan tayang pukul 19.45 WIB.

Pertandingan Indonesia vs India'>Timnas U-16 Indonesia vs India menjadi laga terakhir Grup C Piala Asia U-16 2018.

Laga tersebut menjadi pertandingan penentu bagi kedua tim.

Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, Timnas U-16 Indonesia wajib menang atau imbang.

Dilansir BolaSport.com, Indonesia telah mengantongi empat poin dari dua laga, dan menjadi pemuncak sementara Klasemen Grup C.