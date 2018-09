Mau Hadiah Jutaan Rupiah? Ikut Saja Fun Review All New Honda Brio 2018

Peluncuran All New Honda Brio dalam event Honda Exhibition di Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, Kamis (27/9) malam.

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam Honda Exhibition di Mal Boemi Kedaton, Honda Lampung Raya menggelar Fun Review All New Honda Brio 2018 pada 28-30 September 2018.

Fun Review berhadiah total jutaan rupiah untuk peserta yang beruntung.

Head of Dealer Development PT Istana Lampung Raya (Honda Lampung Raya) Aloisius Arief Novian mengatakan, untuk mengikuti Fun Review ini cukup dengan follow akun @honda_lampung, buat 2 video review di Instagram feed dan story mengenai eksterior, interior dan fitur All New Honda Brio 2018.

Baca: Banderol Termahal Rp 201,6 Juta, Begini Penampakan All New Honda Brio

Baca: Ini Pemenang Mobil Honda Brio Satya di Undian Rp 1 Miliar Chandra Superstore

Setelahnya, upload video dan tag @honda_lampung dan sertakan hastag #hondalampungraya #dealerlampung dan #reviewallnewbrio2018.

Batas upload video adalah tanggal 30 September 2018 pukul 15.00.

"Jadi cukup datang ke sini (area pameran) dan buat video review-nya sekreatif mungkin," jelas dia. (*)