34 Sekolah di Lampung Ramaikan Turnamen Futsal Nasional Hydro Coco

Pembukaan Hydro Coco National Futsal Tournament berlangsung di GOR Sumpah Pemuda, PKOR Way Halim, Jumat (28/9/2018).

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ANA PUSPITA SARI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hydro Coco National Futsal Tournament (HCNFT) berlangsung di Lampung mulai Jumat (28/9/2018) hingga Minggu (30/9/2018). Sebanyak 34 tim futsal dari 34 sekolah di Lampung ikut serta dalam turnamen yang bertempat di GOR Sumpah Pemuda, Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim, Bandar Lampung.

Area Sales Promotion Head PT Kalbe Beverage Lampung Ahmad Isnaini mengungkapkan, HCNFT ini merupakan turnamen tahun kedua di Lampung. Jumlah pesertanya, jelas dia, meningkat dari pelaksanaan tahun 2017 lalu.

"Selain itu, tahun ini ada Digital Supporter Challenge untuk mendorong kreativitas suporter dalam mendukung tim sekolahnya masing-masing. Dengan adanya challenge, kami berharap para suporter bisa sportif, menjaga ketertiban, dan terpacu kreativitasnya. Dukungan itu perlu, tapi jangan sampai anarkis," kata Isnaini usai pembukaan HCNFT, Jumat.

Jika ingin mengikuti Digital Supporter Challenge, Isnaini menjelaskan, suporter bisa membuat video saat mendukung tim dengan sekreatif mungkin.

"Kirim videonya ke media sosial Hydro Coco, @hydrococofutsal," ujarnya.

Isnaini menambahkan, tersedia hadiah jutaan rupiah bagi suporter dengan video paling kreatif. Adapun tim futsal pemenang HCNFT akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Ada pula penghargaan Best Supporter, Best Score, dan Best Player.

HCNFT di Lampung ini merupakan babak Silver Qualification. Pemenang pada babak ini akan maju ke babak Gold Qualification di Semarang, Jawa Tengah, Oktober mendatang. Dari tahap tersebut, akan terpilih pemain-pemain futsal untuk bertanding mewakili Indonesia di Thailand.

"Ini juga ajang mencari bibit-bibit pemain berbakat. Hydro Coco National Futsal Tournament sudah mendapat rekomendasi dari Federasi Futsal Indonesia sebagai ajang pembibitan pemain futsal nasional. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pemenang dari kompetisi ini terpilih menjadi pemain untuk tim nasional," kata Isnaini.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan HCNFT berlangsung secara rutin dengan memperbanyak kota-kota penyelenggara.

"Sebelumnya, tahun 2013-2014, berlangsung di enam kota. Sekarang, sudah di 29 kota. Ini akan terus kami tambah supaya semakin banyak pemain futsal yang merasakan turnamen bergengsi dan berkualitas," ujar Isnaini.

"Di samping itu, kami juga terus mengenalkan Hydro Coco sebagai minuman air kelapa asli, yang kita tahu air kelapa berfungsi sebagai pengganti ion tubuh alami dan baik untuk tubuh," tandasnya.

