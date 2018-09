Sheraton Lampung Hotel Launching Venue Baru Over the Moon

Area Over The Moon Sheraton Lampung Hotel

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sheraton Hotel Lampung melaunching venue baru di samping area pool bernama Over the Moon. Venue yang mengusung konsep pool bar dengan nuansa outdoor dan resort ini bisa digunakan untuk social event mulai dari ulang tahun, arisan hingga gathering.

Director Food and Beverage Sheraton Lampung Hotel Raka Indra mengatakan, disediakan paket mulai dari Rp 175 ribu per orang untuk social event dengan venue Over the Moon. Over the Moon sendiri memiliki kapasitas hingga 60 orang.

"Ada diskon 40% khusus untuk makanan dan minuman hingga tanggal 30 September 2018 ini. Di Over the Moon ini full entertainment. Ada DJ setiap hari kecuali hari minggu dan live band di hari Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu," jelasnya saat soft launching Over the Moon yang juga dihadiri guest star DJ Grey Box, Jumat (28/9).

Raka menambahkan, di Over the Moon, disediakan menu minuman cocktail dan mocktail, makanan ringan hingga makanan berat dengan harga mulai dari Rp 65 ribuan. "Minuman lebih ke cocktail dan mocktail, ada juga beberapa minuman yang bisa diracik sesuai dengan keinginan tamu," imbuh dia.

Menu minuman spesial di Over the Moon adalah Grill Spicy Pineapple dengan sensasi segar buah tropis dan paduan bahan lainnya. Sedangkan untuk makanan ringan, ada nachos yang bisa dinikmati bersama-sama (sharing) hingga menu steak yang menjadi andalan untuk makanan beratnya.

Pilihan menu tersebut, lanjut Raka, sangat cocok dinikmati di tengah suasana cozy di tengah resort khas Sheraton. Untuk social event seperti birthday, arisan dan lainnya, juga bisa dilakukan di Over the Moon. Menu yang disajikan untuk social event ini adalah Family Set Menu dengan menu-menu pilihan Sheraton Lampung Hotel.

"Keuntungannya untuk social event di Over the Moon adalah harga paket yang ditawarkan yakni mulai Rp 175 ribu nett/pax ini sudah termasuk entertainment. Targetnya kita bisa dapat rata-rata 24 social event per bulannya di Over the Moon," imbuh dia. (ana)