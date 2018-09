Fakta di Balik Viralnya Foto Ifan Seventeen dengan Cewek di Kamar Hotel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beberapa waktu lalu tersebar foto Riefian Fajarsyah (35) atau Ifan Seventeen bersama seorang perempuan di sebuah kamar hotel.

Dalam foto tersebut, Ifan Seventeen sedang berbaring sambil mengenakan selimut di sebuah kamar hotel.

Seorang perempuan berambut panjang duduk bersandarkan bantal.

Dalam foto lain, perempuan tersebut duduk membelakangi Ifan seraya melihat layar handphone.

Belakangan ini diketahui, nama perempuan tersebut adalah Putri.

Baca: Berita Terbaru: IDI Sulteng Sebut 30 Orang Tewas Akibat Gempa Donggala dan Tsunami Palu

Foto-foto tersebut diunggah dalam berbagai media sosial.

Dylan Sahara, istri Ifan Seventeen marah besar saat mengetahui keberadaan foto tersbut.

Kemarahan sang istri diceritakan langsung oleh vokalis Seventeen itu saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/18).

"Pertama, marah banget. Aduh, tidur di keset sama kucing nih malam ini, he he he. Marah pasti," cerita Ifan, dikutip dari Kompas.com.

Ifan Seventeen (Instagram/@ifanseventeen)

Ifan mengatakan sang istri langsung memborbardinya dengan pertanyaan mengenai foto tersebut.

Ia menjelaskan perempuan tersebut hanyalah teman dari kenalannya.