Jadwal Siaran Langsung Liga Italia 29 September 2018 - Juventus Vs Napoli Misi Rebut Klasemen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertandingan pekan ke 7 Liga Seri A Italia, Sabtu (29/9/2018) malam akan mempertemukan dua tim papan atas Juventus Vs Napoli.

Selain Juventus Vs Napoli, laga seru lainya adalah Derbi Roma, AS Roma vs Lazio, di Stadion Olimpico.

Juventus Vs Napoli akan menjadi pertandingan menarik, karena dua tim ini hanya memiliki selisih angak 3 poin.

Sedangkan Roma saat ini berada di posisi ke-10 dengan 8 poin, tertinggal empat angka dari Lazio di posisi ke-4.

Sementara itu, duel antara peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Liga Italia akan terjadi di Stadion Allianz, Turin, yaitu Juventus vs Napoli

Juventus mencatat poin sempurna dari enam pertandingan yang sudah dilakoni.

Mereka unggul tiga angka atas Napoli.

Berikut adalah pertandingan pekan ke-6 Serie A Liga Italia:

Sabtu, 29 September 2018

AS Roma vs Lazio, 20.00 WIB - Siaran langsung: bein Sports 2

Juventus vs Napoli, 23.00 WIB - Siaran langsung: bein Sports 2

Minggu, 30 September 2018

Inter Milan vs Cagliari, 01.30 WIB - Siaran langsung: bein Sports 1