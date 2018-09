TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - The Viking Pamer Hal Ngeri Ini dan Terungkap di ILC TV One. Ini Penyesalan Ridwan Kamil. Bukti koreografi mengerikan The Viking diungkap Ketua The Jakmania Ferry Indra Syarif di ILC

Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One yang tayang Selasa 25 September 2018 mengangkat masalah tewasnya suporter Persija Haringga Sirila (23) akibat dikeroyok para oknum pendukung Persib Bandung.

Kasus pengeroyokan terhadap Haringga Sirila hingga tewas saat laga Persib vs Persija pada Minggu (23/9/2018) masih menjadi sorotan publik.

Banyak pihak yang mengecam tindakan anarki dan main hakim sendiri para suporter Persib yang tega memukuli Haringga hingga tewas.

Permasalahan ini pun menjadi perhatian serius pemeritah Indonesia.

Dilansir dari YouTube Indonesia Lawyers Club tvOne yang diunggah pada Selasa (25/9/2018), dari gubernur hingga ketua suporter bola hadir untuk membahas langkah-langkah agar pengeroyokan tersebut tak terulang lagi.

Tayangan yang menampilkan ketua umum suporter Persija, The Jakmania Ferry Indra Syarif menjadi trending nomor 1 di YouTube pada Kamis (27/9/2018).

Dalam video tersebut, Ferry mengaku dirinya soroti koreografi provokatif dari Viking saat laga Persib vs Persija di GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) saat itu.

"Di pertandingan kemarin, itu semua memprovokasi. Ini koreo kita yang pernah kita tampilkan tidak ada kekerasan," ujar Ferry.

Menurut Ferry, saat laga berlangsung, suporter tim lawan memperagakan koreografi yang provokatif.