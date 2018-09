Siwon & Yesun Super Junior hingga Pebulu Tangkis Chou Tien Chen Ucapkan Duka Cita untuk Korban Gempa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bencana gempa yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, mendapatkan sorotan dari beberapa tokoh dari luar Indonesia.

Termasuk dari dua member boyband asal Korea Selatan, Super Junior (Suju).

Siwon dan Yesung Suju menyatakan belasungkawa mereka kepada para korban gempa.

Keduanya menyampaikan keprihatinan mereka itu lewat akun Twitter mereka.

Mereka juga mendoakan agar Indonesia bisa segera pulih dari bencana tersebut.

"I want to express my deepest condolence to significant deaths and victims of recent earthquake and tsunami that hit the northern part of Sulawesi Island, Indonesia. Hope the nations to recover as soon as possible and my heart will be with them. #prayforindonesia," tulis Siwon, Sabtu (29/9/2018).

(Aku ingin menyampaikan belasungkawa kepada para korban gempa dan tsunami yang terjadi di bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Aku berdoa Indonesia bisa segera pulih dan hatiku selalu bersama mereka #berdoauntukIndonesia)

Sementara itu, Yesung menuliskan pernyataannya dalam bahasa Indonesia.

Yesung mengatakan bahwa ia akan selalu berdoa untuk Indonesia.

"Saya akan berdoa untuk Anda," tulis Yesung lewat akun Twitternya, @shfly3424, Sabtu (29/9/2018).

Dalam unggahan tersebut, Yesung mengunggah gambar Pulau Sulawesi dengan warna merah putih.