Bupati Way Kanan Hadiri Serah Terima Jabatan Camat Negeri Besar.

Bupati Way Kanan H.Raden Adipati Surya ,SH.MM menghadiri acara serah terima Camat Negeri Besar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Way Kanan – Bupati Way Kanan H.Raden Adipati Surya ,SH.MM menghadiri acara serah terima Camat Negeri Besar di Aula Kecamatan setempat pada senin (1/10/2018).

Acara tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan Dessy Afriyanti Adipati yang juga menyaksikan serah terima Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Negeri Besar.

Serah terima Camat Negeri Besar dari Idrus,SE.MM yang mendapatkan jabatan sebagai Kabid ketahanan pangan kabupaten Way Kanan, penggantinya Drs.Sahdani yang sebelunnya menjabat Sekcam Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Bupati Raden Adipati surya dalam sambutannya menyampaikan selamat atas pelantikan Drs.Sahdani serta berharap Sahdani sebagai Camat Negeri Besar yang baru akan mampu menjalankan tugas-tugas Pemerintahan di Kecamatan Negeri Besar menjadi lebih baik.

Raden menyampaikan bahwa Jabatan camat pada hakekatnya merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk dilaksanakan di wilayah kecamatan.

"Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu perilaku yang baik dari camat guna meningkatkan kesadaran dari aparatur pemerintah kampung sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan, dan bagaimana camat bisa memposisikan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintah kampung dalam memberikan pedoman dan pembinaan, sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan." Ungkapnya.

Lebih jauh Bupati mengharapkan Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan agar mampu menjadi pembimbing dan pembina bagi aparatur pemerintah kecamatan guna mengoptimalkan peran dan kinerja dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

"Perlu dibangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik pimpinan maupun instansi-instansi vertikal agar tercipta keserasian dalam menjalankan setiap program kerja." Ungkapnya.

Beliau berpesan kepada Sahdani agar mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang saudara pimpin.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Way Kanan juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah dilakukan oleh Idrus,SE. selama melaksanakan tugas sebagai Camat Negeri Besar.