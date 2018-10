Gadaikan Motor Pinjaman, Sukri Diciduk Unit Reskrim Polsek Banjaragung di Bandar Jaya

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Sukri (52) warga Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, diciduk anggota Unit Reskrim Polsek Banjaragung lantaran menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya.

Kapolsek Banjar Agung Kompol Rahmin mengatakan, Sukri alias Uki diamankan oleh jajaran Unit Reskrim di depan Masjid Istiqlal Bandarjaya, Lampung Tengah, Jumat (28/09) pekan kemarin.

Baca: Hati-hati, Premium Dioplos Minyak Mentah Marak Beredar di Tuba

Penangkapan tersangka berdasarkan Laporan Polisi : LP/ 986 / IX / 2018/ POLDA LAMPUNG / RES TUBA / SEK BANJAR, tanggal 25 September 2018.

"Ia ditangkap dengan tuduhan penggelapan sepeda motor honda beat warna merah No Pol BE 6522 SW No Sin. JFD2E-2882521 No Rangka. MH1JFD222EK882450 N 08933270 sesuai dengan padal 372 KUHP," terang Kapolsek.

Baca: Pelamar Kebingungan Soal Akreditasi Kampus untuk Syarat Registrasi CPNS

Kapolsek menjelaskan, Unit Reskrim Polsek Banjaragung juga mengamankan tersangka Aswirulyati (54) warga Kampung Baru, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

"Berdasarkan pengembangan dari tersangka Sukri, akhirnya kami menangkap sebagai penadah yakni Aswirulyati, kita amankan berdasarkan KUHP pasal 480," jelas Kompol Rahmin.

Ia menjelaskan, kronologis kejadian pelapor mendapat kabar dari Ibu pelapor bahwa terlapor Sukri telah meminjam sepeda motor adik pelapor Astriani Budi Utami pada Rabu tanggal 19 September 2018 jam 18.00 wib.

Ketika itu, tersangka beralasan meminjam sepeda motor untuk mengambil kompor dan tabung gas di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulangbawang.

"Kemudian pelapor mencari keberadaan terlapor (Sukri) di Purwa Jaya tetapi terlapor tidak berada di sana dan menurut keterangan warga, terlapor sudah lama tidak berdomisili di sana.

Lalu pelapor mencari ke tempat yang diperkirakan pernah ditinggali oleh terlapor tetapi pelapor tidak menemukan terlapor," bebernya.

Sampai dengan dua hari, lanjut Kapolsek, terlapor belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Sehingga korban melaporkan le Mapolsek Banjaragung dengan Laporan Polisi : LP/ 986 / IX / 2018/ POLDA LAMPUNG / RES TUBA / SEK BANJAR, tanggal 25 September 2018.

Akibat peristiwa tersebut, Korban mengalami kerugian satu unit sepeda Honda Beat warna merah No Pol BE 6522 SW No Sin. JFD2E-2882521 No Rangka. MH1JFD222EK882450 N 08933270 tahun 2014 STNK atas nama Astriani Budi Utami dengan total kerugian sekira Rp.8 juta.

"Tersangka penggelapan Sukri alias Uki dan tersangka penadah Aswirulyati beserta barang bukti (BB) dibawa ke Polsek Banjar agung untuk diproses lebih lanjut sesuai KUHP pasal 372 dan 480," tandasnya. (endra)