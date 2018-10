Jangan Lewatkan, The Executive MBK Diskon hingga 80 Persen

The Executive MBK gelar promo diskon.

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Outlet The Executive Mal Boemi Kedaton mengadakan promosi khusus diskon up to 80 persen item tertentu untuk blouse, celana, tank top, blazer hingga kemeja pria. Diskon ini berlaku sampai 7 Oktober 2018.

PIC The Executive Mal Boemi Kedaton Angga Aditya mengatakan, item yang didiskon tersebut adalah barang-barang yang masih baru.

Diskon yang ditawarkan mulai dari 30%, paling banyak 70 persen dan 80 persen.

"Diskon ini jarang dilakukan. Kadang hanya satu atau dua kali dalam satu tahun. Jadi sebaiknya jangan dilewatkan. Untuk new arrival kita juga berikan harga spesial mulai dari Rp 99.900-299.900. Seminggu sekali kita datangkan produk baru," jelasnya, Kamis (27/9).

Adapun kelebihan koleksi The Executive adalah koleksi yang dihadirkan lebih up to date dan dapat digunakan oleh semua kalangan, baik untuk gaya kasual maupun formal.

The Executive juga menawarkan sistem member bernama Delami Reward yang bisa didapatkan dengan belanja minimal Rp 500 ribu, free member.

Keuntungan menjadi member antara lain bisa mengumpulkan poin (belanja Rp 20 ribu dapat 1 poin) yang bisa ditukarkan dengan potongan harga (misalnya 100 poin dapat potongan Rp 100 ribu).

Poin ini bisa didapatkan juga saat berbelanja di Wrangler dan Colorbox. (*)

