7 Mitos Seputar Makanan yang Masih Banyak Dipercaya Masyarakat, No 1 dan 2 Paling Sering

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menjadi kebutuhan primer semua orang, seringkali ada orang yang khawatir mengonsumsi makanan dan minuman tertentu karena adanya mitos yang berkembang di lingkungan sekitar.

Ambil contoh, konsumsilah banyak wortel untuk memperbaiki penglihatan orang yang memakai kacamata minus.

Padahal, kandungan vitamin A yang ada dalam wortel hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan mata agar selalu dalam kondisi prima.

Menurut Profesor Algis Vingrys dari University of Melbourne Department of Optometry and Vision Services, konsumsi wortel tidak akan meningkatkan penglihatan jika tak diimbangi menerapkan diet dengan gizi seimbang.

Melansir The Sun, ini dia mitos seputar makanan yang masih banyak beredar dan banyak dipercaya masyarakat.

Apa saja?

1. Karbohidrat dapat membuat gemuk

Hingga saat ini, masih banyak yang percaya bahwa cara terbaik untuk menurunkan berat badan adalah tidak mengonsumsi karbohidrat.

Banyak orang meyakini, berhenti mengonsumsi karbohidrat otomatis akan memangkas berat badan dengan cepat.

Seorang ahli gizi asal Australia Susie Burrell mengungkapkan fakta akan hal ini.