Bantu Korban Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, CEO Google Siapkan Dana 1 Juta Dolar AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musibah bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah akhir pekan lalu, ikut mengundang perhatian dunia internasional.

CEO Google Sundar Pichai menyatakan duka citanya lewat Twitter.

Tak hanya itu, Pichai juga mengumumkan pihaknya akan memberikan donasi untuk Sulawesi Tengah.

Dana yang disumbangkan sebesar 1 juta dolar atau sekitar Rp 15 miliar.

"We’re deeply saddened about the earthquake and tsunami in Indonesia - @googleorg and Googlers are donating $1M to support relief efforts, and we’ve activated our SOS Alerts to provide emergency info to those impacted,"kicau Sundar Pichai

(Kami sangat bersedih atas gempa bumi dan tsunami di Indonesia. @googleorg dan Googlers mendonasikan 1 juta dollar AS untuk membantu upaya pemulihan. Kami juga mengaktifkan SOS Alerts untuk memberikan informasi darurat untuk para korban)

Namun, Pichai tak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan yang ia sebutkan itu.

Sementara itu, bantuan internasional terus berdatangan menyusul keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka akses bantuan internasional untuk penangangan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews, Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengungkapkan bahwa Jokowi telah membuka bantuan dari negara lain untuk mengatasi bencana di Sulawesi Tengah.

"Presiden telah menyampaikan ke Bu Menlu (Retno Marsudi) untuk membuka bantuan dari negara lain untuk mengatasi gempa di Donggala, Palu, sesuai kebutuhan," ujar Johan Budi melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut Johan, bantuan dari luar negeri untuk Palu dan Donggala, akan ditangani Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Nanti koordinasi itu akan dilakukan Menko Polhukam," ucap Johan.