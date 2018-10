Liburan ke Singapura, Millendaru Dikira Kylie Jenner Hingga Dikerubungi Fotografer dan Fans

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Millendaru atau yang lebih dikenal dengan nama Millen Cyrus merupakan sosok yang sensasional.

Selain karena dirinya aktif menjadi selebgram, Millen juga menjadi bahan perbincangan publik karena Ia merupakan keponakan dari penyanyi cantik Ashanty.

Bagi yang sering mengikuti unggahan Millen di akun Instagram pribadinya @millencyrus pasti sudah tahu seperti apa tingkah dan polah keponakan Ashanty ini.

Ya, meskipun terlahir sebagai seorang laki-laki, tampilan Millen tidak kalah cantik dari seorang perempuan tulen.

Ia yang aktif sebagai selebgram kerap mengunggah berbagai jenis endorse iklan termasuk kebutuhan perempuan mulai dari make-up hingga aksesori.

Baru-baru ini Millen diketahui sedang berada di Singapura untuk berlibur.

Ketika sedang menikmati liburannya dengan berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan, Millen sempat dikira sebagai artis Hollywood, Kylie Jenner.

Kylie Jenner sendiri adalah sosialita dan juga artis reality show yang berjudul "Keeping Up With The Kadarshians".

Kylie juga merupakan seorang CEO atau pemilik merek kosmetik terkenal "Kylie Cosmetics."