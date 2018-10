Jadwal Timnas U-19 Indonesia di Penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Timnas U-19 Indonesia akan segera memulai langkahnya di Piala Asia U-19 2018. Berikut jadwal lengkap turnamen yang akan digelar di Tanah Air mulai Oktober 2018 ini.

Turnamen kelompok umur negara-negara se-regional Asia tersebut berlangsung mulai 18 Oktober hingga 4 November 2018.

Tiga stadion yang terletak di sekitaran Jakarta akan digunakan sebagai venue laga-laga di Piala Asia U-19 2018.

Selain Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang teletak di bilangan Senayan, Jakarta, Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi dan Stadion Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor akan menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak muda tersebut.

Timnas U-19 Indonesia sendiri nantinya akan selalu bermain di SUGBK dalam babak penyisihan.

Garuda Nusantara, julukan timnas U-19 Indonesia, tergabung di dalam Grup A bersama tiga negara lainnya.

Ketiganya adalah timnas U-19 Uni Emirat Arab, timnas U-19 Taiwan, dan timnas U-19 Qatar.

Di laga perdana, anak-anak besutan Indra Sjafri itu bakal ditantang Taiwan.

Pada babak penyisihan grup ini, Indonesia dan seluruh kontestan lain akan bermain tiap tiga hari sekali.

Saddil Ramdani dkk akan memperebutkan dua tiket untuk melaju ke babak selanjutnya.

Sama seperti di Piala U-16 2018 yang baru saja dihelat di Malaysia, jika lolos ke semifinal, Indonesia dipastikan akan berlaga pada putaran final Piala Dunia U-20 2019.

Piala Dunia U-20 2019 sendiri akan dihelat di Polandia.

Berikut jadwal lengkap babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018:

Indonesia Vs Taiwan - SUGBK, Kamis (18/10/2018) (19.00 WIB)

Qatar Vs Indonesia - SUGBK, Minggu (21/10/2018) (19.00 WIB)

Indonesia Vs UEA - SUGBK, Rabu (24/10/2018) (19.00 WIB)