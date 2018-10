MotoGP Thailand 2018, Jorge Lorenzo Mundur dari Balapan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembalap MotoGP asal Spanyol, Jorge Lorenzo, memutuskan untuk mundur dari balapan Grand Prix Thailand yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu (7/10/2018).

Keputusan tersebut diambil usai pembalap tim Ducati itu mengalami kecelakaan parah di sesi latihan bebas kedua (FP2), Jumat (5/10/2018).

Kecelakaan tersebut bermula ketika mesin motor Jorge Lorenzo tiba-tiba mati.

Jorge Lorenzo mendadak terkunci saat dirinya akan berbelok di tikungan ketiga. Ban belakang motormendadak terkunci saat dirinya akan berbelok di tikungan ketiga.

Lorenzo yang melaju dengan kecepatan 240 km/jam langsung terjungkal dan berguling-guling.

Sedangkan motornya langsung patah menjadi dua.

Dilansir TribunWow.com dari laman resmi Twitter @DucatiMotor, Sabtu (6/10/2018), Lorenzo akhirnya memutuskan untuk absen di laga MotoGP Thailand 2018 ini.

Lorenzo memilih untuk fokus dalam penyembuhannya.

"@lorenzo99 has decided together with #DucatiTeam not to take part anymore in Buriram race weekend due to hairline fracture in left wrist.

Focus now to recover for Motegi #ForzaJorge #KeepFighting.

(Lorenzo bersama tim Ducati memutuskan untuk mundur dari Race Buriram akhir pekan ini karena pergelangan tangan kirinya yang patah.