TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen Bikin Cover Lagu Ddu-Ddu Ddu-Ddu BLACKPINK Versi Dangdut Koplo, Begini Jadinya

Pedangdut Via Vallen mencoba tantangan baru dalam karier bernyanyinya.

Setelah ditunjuk untuk menjadi penyanyi yang bawakan lagu resmi Asian Games 2018, Via membuktikan dirinya tak hanya bisa menyanyikan lagu dangdut, tapi juga lagu pop.

Kali ini, Via mencoba menyanyikan lagu berbahasa Korea namun dengan versinya sendiri.

Penyanyi 27 tahun ini mengcover lagu milik idol grup asal Korea Selatan, BLACKPINK, yang berjudul "Ddu-ddu Ddu-ddu."

Lagu "Ddu-ddu Ddu-ddu" milik BLACKPINK ini memang menjadi lagu Kpop yang populer tak hanya di Korea, tapi juga hampir di seluruh dunia.

Melalui Instagram-nya, Via Vallen mengunggah cuplikan video dirinya menyanyi di atas panggung, membawakan lagu "Ddu-ddu Ddu-ddu" versi dangdut koplo.

Via mengungkapkan bahwa menyanyikan lagu BLACKPINK itu menjadi pengalaman pertamanya menyanyikan lagu berbahasa Korea.



"hit you with that ddu du ddu du

untuk pertama kalinya nyobain nyanyi lagu berbahasa korea

belibet belipet piyeee ngonoo

Ddu du ddu du versi koplo ini sudah ada di youtube chanel " Via Vallen Official Youtube " yaaa," tulisnya pada caption Instagram.

"Ddu-ddu Ddu-ddu" versi dangdut koplo ini mendapat banyak pujian dari netizen.