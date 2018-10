wow, Jessica Iskandar Ditunjuk Jadi Juri Tamu di Asia's Next Top Model 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jessica Iskandar alias Jedar beberapa waktu lalu menjadi salah satu juri tamu dalam acara Asia's Next Top Model 2018.

Baru-baru ini, ia pun mengunggah sebuah video saat dirinya menjadi juri.

Baca: Penampakan Rumah Termahal di Dunia, Punya 27 Lantai dan 600 Karyawan

Dalam video itu ia mengatakan, "Hi my name is Jessica Iskandar. I'm a guest judge from Indonesia. I'm so excited to be here. I just arrived today from Indonesia. The pictures were really amazing. The theme for today was, too cool for school."

Baca: Gara-gara Ini, Raditya Dika dan Anissa Aziza Gagal Rahasiakan Kehamilan

Jessica tampak merasa bangga dengan pengalamannya itu.

Dalam keterangan video, ia menuliskan, "Ketika penyanyi internasional di daulat sebagai juri model internasional. Konkrit dan kredibilitas dipertaruhkan. @inijedar @asntm #asiasnexttopmodel #jedar #bangkok #thailand #jessicaiskandar #foxlife."

Ternyata Jessica sempat merasa tak percaya bisa mendapatkan tawaran sebagai juri.

Ketika mendapat tawaran, ia langsung bertanya tentang alasan pihak Asia's Next Top Model 2018 memilihnya menjadi juri tamu.

"Ditawarin by e-mail. Terus, aku pikir hoaks kan, aku tanya why why why, terus kenapa harus pilih aku. Mereka kasih penjelasan, mereka suka gaya aku, mereka pikir aku unik," ucapnya, seperti dikutip dari Kompas.com.

"Terus, aku sudah punya debut sendiri di dunia entertainment di Indonesia. Jadi, menurut mereka, aku yang cocok," lanjutnya.

Pengalamannya menjadi juri Asia's Next Top Model tersebut adalah yang pertama baginya.

Selain mengunggah video di Instagram, Jessica Iskandar juga sempat membagikan momen saat ia menjadi juri.