Kabar Buruk Menimpa Deddy Corbuzier, Dia Dilarikan ke Rumah Sakit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembawa acara yang juga pesulap Deddy Corbuzier mengalami cedera dislokasi antara bahu dengan lengan kanannya.

Hal ini ia sampaikan melalui akun Instagran miliknya, @mastercorbuzier.

Dalam unggahannya Deddy tampak terbaring di kasur rumah sakit.

Baca: Mengejutkan, Lukisan Ini Tiba-tiba Hancur Usai Terjual Rp 19 Miliar dalam Lelang

Sambil memejamkan mata, Deddy tetap mengacungkan jempolnya ke kamera.

Di foto bagian bawah, ayah satu anak ini mengunggah hasil rontgen yang menampilkan dengan jelas tulang lengannya yang terlepas dari bahu.

Di kolom keterangan, Deddy menjelaskan apa yang sedang terjadi dan seperti kesakitan yang ia rasakan.

"LEPAS LAGI SHOULDER DARI BONGGOL NYA... Bukan yang pertama kali.. Mungkin sudah lebih dari 10 kali.. Hanya saja kali ini tulang nya terkunci di belikat.. Copot dan terkunci... It create unbearable PAIN...," tulis Deddy seperti dikutip Kompas.com, Senin (8/10/2018).

Deddy mengalami dislokasi karena sebuah kecelakaan yang ia alami di pusat kebugaran. Karena rasa sakit yang tak tertahan, Deddy memutuskan untuk ke rumah sakit.

Baca: Wah Sore Ini Super Junior Bakal Come Back dengan Meluncurkan Mini Album One More Time!

"Biasa lah kecelakaan sehabis latihan Gym and Martial art jam 11 malam... So I decided pergi ke RS meet a Great nurse and Doctor Daffa specialist orthopedic," tulis Deddy.

Namun saat tindakan, Deddy menolak bius total yang seharusnya diberikan. "Mereka liat hasil rongent.. Dan harus di bius TOTAL krn takut terjadi kerusakan pada otot atau tulang permanen... Secara otot nya kegedean katanya... TAPI Gw ga mau... I told them... Doc..Just pull it and push and bring it back... Gw Tahan sakit nya... No anastesi.. Just DO IT..Then he said it's a risk... I said I took it...BLAAAAM... HE DID THAT... SHIT LIKE HELL...," tulis Deddy.

Bahkan, dengan nekat Deddy mengaku sudah kembali ke pusat kebugaran. "NOW....GO BACK TO GYM. ??????????????Hope my doctor don't see this post. Kata bijak: No Pain.. No Gain.. Never Give up. Pain is temporary.. Pride is Forever," imbuh Deddy.

Baca: Mahasiswa USU Acungkan 2 Jari Saat Selfie dengan Jokowi, Begini Respons Paspampres

Di akhir unggahan, Deddy menambahkan gurauannya.

"Kata bijak 2: bukan HOAX.. Krn ga ikutan politik dan bukan nenek2 Kata Bijak 3: Ini bukan krn di gebuk in KPOP trus pake make up #nopainnogain #oldbutnotobsolete Anw... Tangan gw masih kasih jempol krn gw tau di foto. Hahaha ???? I'm so cool. Songong is no 1," tuntas Deddy.