Pemkab Tulangbawang Menggelar Pengajian Akbar Dan Do'a Bersama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID TULANGBAWANG - Hadirnya para mantan pimpinan Kabupaten Tulangbawang mulai dari Hi. Santori Hasan, Hi. Abdurrachman Sarbini dan Hi. Hanan A. Rozak dalam momen pengajian Akbar Muharram menjadi ajang reuni Bupati Tulangbawang, Senin (08/10/2018).

Tulang Bawang (Istimewa)

Selain itu, hal ini pula merupakan bentuk dukungan yang disampaikan oleh seluruh mantan Bupati Tulangbawang kepada Bupati saat ini Hj. Winarti SE MH.

Sinergitas pimpinan ditunjukkan dengan hadirnya lengkap mantan Bupati Tulangbawang dalam acara yang dimulai dengan pemberian bantuan ke sejumlah Masjid se-Kecamatan Menggala dan pemberian santunan terhadap anak yatim-piatu.

Kehadiran mantan orang-orang nomor satu di Kabupaten Tulangbawang ini mulai dari Hi. Santori Hasan, Drs. Abdurachman Sarbini dan Hanan A Rozak membuat suasana keakraban sebagai keluarga sebagai orang tua dan sebagai teman demi mewujudkan Kabupaten Tulangbawang yang aman, mandiri dan sejahtera.

"Hadir bapak kita semua Pak Hi. Santori Hasan, beliau peletak pondasi Tulangbawang selaku Bupati pertama, lalu orang tua kita penerus pembangunan setelah Pak Santori, yaitu Drs. Abdurrachman Sarbini (Papi Mance), kemudian Pak Hanan A. Rozak penerus pembangunan setelah Papi Mance, dan selaku Bupati sekarang, saya sangat menghormati mereka, mereka ini adalah orang tua, kakak bagi saya," ungkap Bupati Winarti.

Menurut Bunda, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, bahwa kehadiran para Bupati pada masanya ini di Tulangbawang merupakan momen spesial dan suatu sikap kebersamaan dengan saling mendukung melalui budaya gotong royong.

"Dengan hadirnya mantan Bupati atau tepatnya orangtua/kakak saya ketiga orang hebat ini, saya terharu atas kedatangan mereka, terimakasih untuk doa dan dukungannya pada saya," ujar Bunda Winarti saat menerima dan sarapan pagi bersama di Rumah Dinas Jabatan Bupati Tulangbawang.

Adapan Ketiga mantan Bupati Tulangbawang sepakat mengatakan sangat mendukung kegiatan dan program-program pangeran Suri Winarti.

"Mari kita dukung program Pemda Tulangbawang lewat 25 program, tapi tentunya bersabar, karena semua ada proses," kata Papi Mance, mantan Bupati Tulangbawang dua periode.

"Kita juga harus dukung lewat doa dan pantau terus supaya dapat terus mensejahterakan masyarakat, maka ayo kita semua jaga kerukunan, kebersamaan, kekompakan mendukung program Pemda Tulangbawang yang dipimpin Bupati Winarti," kata Hi. Santori Hasan Bupati pertama di Kabupaten Tulangbawang.

"Saya berharap apa yang sudah diperbuat pendahulu-pendahulu pemimpin Tulangbawang, dapat diteruskan dilanjutkan dan ditingkatkan, untuk mewujudkan ini perlu kebersamaan dan gotong royong, selain persatuan dan kesatuan harus harus dikedepankan demi Tulangbawang lebih maju lagi," pesan Adin Hanan, mantan Bupati yang menjabat sebelum Bunda Winarti.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustadz Solmed mengatakan, bahwa Allah SWT memerintah hambanya untuk melihat masa lalu supaya tidak menjadi "Masalah lu".

"Allah SWT menghitung segala kebaikan kita, maka jangan pernah ragu. Mari lihat diri sendiri, jangan menilai orang lain apalagi menjelek-jelekkan orang lain. Kalau kita merasa kekurangan masih banyak orang yang kekurangan dari kita," kata Ustadz Solmed.

"Sedangkan saudara kita di Palu dan Lombok untuk mendapat segenggam nasi susah, kita harus prihatin membantu mereka. Mari selalu bersyukur dan saling mengingatkan sesama kita, karena saling mengingatkan dalam kebaikan adalah tugas kita semua, semoga para korban bencana dapat bersabar atas ujian yang diberikan sang kuasa," tukasnya.

Diakhir kegiatan pengajian yang dihadiri para mantan pimpinan Tulangbawang dan Forkopimda Plus serta para Pejabat dilingkup Pemkab Tulangbawang ini, dilakukan penggalangan dana untuk bencana di Palu Sigi dan Donggala.(km)