Instagram/GabeWely - Gabe Wely terkenal di Malaysia berkat video klip Ok Ok Ok.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Viral Video Gabe Wely, Gagal Saat Jadi Peserta Indonesian Idol Kini Malah Tenar di Malaysia

Dipandang sebelah mata di negara sendiri, Gabe melejit di negeri Jiran, Malaysia.

Gabe dikenal publik setelah mengikuti audisi ajang pencarian bakat.

Video audisi Gabe di hadapan dewan juri sampai viral di media sosial.

Tak hanya ditertawakan, Gabe Wely bahkan sempat membuat juri Indonesian Idol, Judika, emosi.

Kala itu Gabe mengaku bisa menyanyikan lagu barat.

Ia sebut lagu barat itu dipopulerkan oleh 'Wely'.

Setelah dipersilahkan bernyanyi ternyata Gabe menyanyi lagu 'Cari Jodoh' milik Wali, band asal Indonesia.

Ia juga sempat menyanyikan lagunya bertajuk 'Ok Ok Ok' tetapi tak membantunya lolos ke babak selanjutnya.

Diketahui kini Gabe Wely telah merilis single yang pernah dibawanya pada audisi Indonesian Idol.

Ya, Gabe merilis video klip dari single 'Ok Ok Ok'.