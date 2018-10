Rekor Baru, IndonesiaNEXT Telkomsel di Unila Diikuti 2.300 Peserta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka menyiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi persaingan global, Telkomsel kembali menggelar IndonesiaNEXT di Lampung, tepatnya di aula gedung Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Selasa, 9 Oktober 2018.

Tercatat, sebanyak 2.300 peserta melakukan registrasi event IndonesiaNEXT di Lampung.

Berdasar catatan Telkomsel, ini merupakan rekor jumlah peserta terbanyak sejauh ini.

Pada tahun ketiga penyelenggaraannya, program yang menyasar pada peningkatan keahlian mahasiswa di bidang profesional ini menghadirkan berbagai seminar dan talkshow inspiratif, program sertifikasi, pelatihan communication skill dan digital marketing, sebelum akhirnya diadakan bootcamp sebagai tahapan akhir untuk memilih peserta terbaik IndonesiaNEXT 2018.

General Manager Sales Telkomsel Regional Sumbagsel Gatot Priyo Utomo mengatakan, perubahan zaman terus berlangsung dengan cepat yang didorong oleh perkembangan teknologi.

Menghadapi hal tersebut, diperlukan generasi yang benar-benar siap, tidak hanya dari kecerdasan akademik saja melainkan juga kemampuan softskill dari berbagai bidang.

"Pada kesempatan ini, Telkomsel kembali hadir mengambil peran, berkontribusi menyiapkan bangsa menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Kami berupaya untuk mendukung pengembangan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Melalui IndonesiaNEXT, kami berharap generasi muda kita semakin cakap dan kompeten untuk bersaing secara global," jelasnya.

Gatot menambahkan, mengambil tema "Yes, Im The Next", IndonesiaNEXT 2018 diadakan di 15 kota di Indonesia, yakni Bogor, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Makassar, Pontianak, Semarang, Malang, Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, Merauke, dan Banjarmasin.

Di Bandar Lampung, IndonesiaNEXT menghadirkan Advisor Ecosystem Expansion TCASH Hendro Wibowo, Hilbram Dunar, Uli Herdinansyah, Bayu Oktara sebagai Inspiring Speakers dan beberapa trainer berpengalaman di bidangnya yang akan berbagi inspirasi langsung kepada mahasiswa.