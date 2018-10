Selly Jagoan Karate Asal Jati Agung Target Wakili Lampung Pada PON 2020 di Papua

Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL – Tidak banyak yang mengenal Selly Septiana gadis berusia 19 tahun asal desa Karang Anyar kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan. Ia seperti gadis seusianya yang lain y

ang masih duduk dibangku kuliah.

Tapi ada yang berbeda. Putri sulung dari Slamet Supriyadi dan Sriyani ini memiliki segudang prestasi pada bidang olahraga karate. Tercatat sudah beberapa medali diraihnya dalam even kejuaran nasional.

Seperti meraih piala perunggu pada kejuaraan nasional Mendagri 201, meraih medali pera pada kejuaraan panglima TNI 2018 dan 2016 serta SBY cup 2018 meraih juara pertama (medali emas) serta Best of the best (juara pertama) Kerjunas Karate di Batam beberapa waktu lalu.

Rencananya pada bulan Desember 2018 nanti, gadis yang masih duduk di semester III ini akan bertolak ke Shanghai, China untuk mengikuti kejuaraan internasional karate.

Kepada tribun, Selly mengatakan sudah menekuni olahraga karate sejak kelas 4 SD. Ia tertarik mengikuti karate untuk mengisi waktu luangnya. Namun pada akhirnya ia mencintai olahraga tersbut.

“Sebenarnya dulu orang tua juga sempat melarang. Buat apa ikut olahraga keras seperti Karate, karena aku kan perempuan. Tapi setelah melihat prestasi, akhir orang tua mendukung penuh,” kata dia kepada tirbun, senin (8/10).

Menurut Selly ia pun sempat beberapa kali mengalami cidera. Baik saat latihan maupun saat bertanding. Ia selalu terjung pada kelas komite dalam setiap kejuaraan yang diikutinya.

Ia pun sempat beberapa kali dipanggil untuk mengikuti pusat pelatihan. Salah satu targetnya bisa mewakili provinsi Lampung pada PON 2020 di Papua mendatang.(dedi/tribunlampung)