DPRD Metro: Lelang Jabatan Pemkot Harus 'The Right Man In The Right Place'

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - DPRD Kota Metro meminta pemkot profesional dan transparan dalam proses lelang jabatan yang direncanakan pada November mendatang.

Ketua DPRD Anna Morinda mengatakan, pemerintah harus menempatkan ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan latar pendidikannya. Tujuannya, agar target-target yang ditentukan dalam visi misi daerah bisa lebih cepat tercapai.

"Artinya harus the right man in the right place. Sehingga kinerjanya bisa maksimal. Karena suatu tim akan bergerak lebih cepat kalau di dalamnya mengurusi hal yang sesuai dengan keahliannya," bebernya, Rabu (10/10).

Bahkan, terus Anna, in the right time. Karena untuk mewujudkan good governance yang baik, salah satunya dengan menempatkan ASN sesuai dengan latar belakang keahlian atau kemampuan.

"Selain mempercepat juga untuk menghindari kesalahan. Jadi bagaiamana menempatkan orang-orang ditempat yang tepat. Karena setiap orang kan mempunyai passion, latar pendidikan, dan pengalaman yang berbeda," katanya lagi.

Pihaknya juga berharap, selain dilakukan transparan, dalam lelang jabatan nantinya pemerintah bisa melibatkan akademisi. Sehingga kemampuan calon pemimpin bisa betul-betul terseleksi dengan baik.

Pemkot akan melaksanakan lelang jabatan pada November untuk mengisi kekosongan lima eselon II yang pensiun. Seleksi terbuka bagi seluruh ASN se-Provinsi Lampung asal memenuhi persyaratan.

"Rencana kita awal November lelang jabatan mulak. Karena memang ada yang pensiun. Itu lima eselon II. Nanti kita laksanakan secara serentak, supaya tidak satu-satu," terang Sekretaris Kota (Sekkot) Metro Nasir AT. (dra)