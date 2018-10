Kapolres Way Kanan Hadiahi Anggota Satreskrim Piagam Berlambang Tengkorak, Apa Sebab?

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Sebagai upaya meningkatkan kinerja para personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman pada masyarakat Polres Way Kanan melakukan Analisa dan Evaluasi Kinerja sebulan sekali.

Kegiatan Rutin yang selalu dilaksanakan oleh Polres Way Kanan guna mengevaluasi kinerja Polres Way Kanan dan Polsek Jajaran, namun ada yang berbeda pada pelaksanaan kinerja kali ini yang berlangsung pada apel pagi di Lapangan Polres Way Kanan, Rabu (10/09/2018).

Kepala Kepolisian Resor Way Kanan AKBP Doni Wahyudi memberikan penghargaan (reward ) dan hukuman (Punishment) kepada Polsek, Satuan fungsi dan personel Polres Way Kanan dengan dihadiri oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain, pejabat utama, para Kapolsek, anggota dan ASN (aparatur sipil Negara) Polres Way Kanan.

Penghargaan diberikan kepada Polsek Blambangan Umpu, yang diwakilkan oleh Kompol Feri Anda Eka Putra atas prestasinya sebagai polsek terbaik dalam pelaporan kegiatan Satgasnus Polres Way Kanan.

Selanjutnya Satsabhara Polres Way Kanan, yang diwakilkan oleh IPTU I Dewa Gede Anom atas prestasinya sebagai satfung terbaik dalam pelaporan kegiatan satgasnus Polres Way Kanan.

IPDA Ahmad Kartubi jabatan Kanitsabhara Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan atas prestasinya telah melebihi target dalam pelaporan pengiriman foto kegiatan Satgasnus Polres Way Kanan.

Selanjutnya Aipda Akhirudin Siregar jabatan PS Kanitidik 2 Satresnarkoba Polres Way Kanan atas prestasinya memiliki dedikasi tinggi dalam pelaksanaan penyidikan setiap pengungkapan narkoba di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Selanjutnya Bripka Apriyadi Sudirman, jabatan Kanit 1 satintelkam Polres Way Kanan atas prestasinya memiliki dedikasi tinggi dalam mempersiapkan rencana kegiatan dan antisipasi dalam setiap tahapan pilkakam, pileg, dan pilpres.

Brigadir Kusnovi Wanjiarni, jabatan Ps Kaurmintu Satlantas Polres Way Kanan atas prestasinya telah melebihi target dalam pelaporan pengiriman foto kegiatan Satgasnus Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan juga memberikan hukuman piagam lambang "tengkorak" kepada Satreskrim Polres Way Kanan yang belum maksimal dalam bekerja dalam progam Satganus Polres Way kanan.

Lambang "tengkorak" bukan berarti negatif, melainkan memiliki konotasi positif guna memacu semangat untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.