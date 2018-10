Telkomsel IndonesiaNEXT 2018 hadir kembali di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung - Setelah sebelumnya hadir di Padang, Sumatera Barat, Telkomsel IndonesiaNEXT hadir di Lampung, tepatnya di Aula Fakultas Pertanian UNILA pada Selasa (9/10).

Program yang menyasar pada peningkatan keahlian mahasiswa di bidang profesional ini menghadirkan berbagai seminar, program sertifikasi, pelatihan communication skill dan digital marketing.

IndonesiaNEXT Lampung menyasar pada peningkatan keahlian mahasiswa di bidang profesional (Istimewa)

Untuk seminar, IndonesiaNEXT di Lampung menghadirkan 3 pembicara yaitu Advisor Ecosystem Expansion TCASH, Hendro Wibowo. Hendro membuka wawasan mahasiswa yang hadir dengan materi perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia maupun di dunia.

Former Managing Director Intel For South East Asia IOT Specialist, Harry Nugraha menjadi pembicara kedua yang memaparkan perkembangan IOT “We Are Here in The Future”. Seminar ditutup dengan 3 Speakers inspiratif nan menghibur yaitu Hilbram Dunar, Uli Herdinansyah, Bayu Oktara. Mereka membahas materi seputar communications skill dengan tema “Indonesia Jago Bicara”.

Serunya penyelenggaraan seminar Telkomsel IndonesiaNEXT di Unila pada Selasa (9/10) (Istimewa)

Selama penyelenggaraan IndonesiaNEXT sejak tahun 2016, Telkomsel telah menghasilkan 4.036 peserta yang mengantongi sertifikasi internasional. Pada kompetisi 2017, tercatat 12.980 mahasiswa dari 529 perguruan tinggi yang melakukan registrasi pendaftaran.

#telkomsel

#IndonesiaNext

#CCTelkomselA1