VIDEO - Band Lampung BE7 Siap Go National

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Eka Achmad Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Setelah Hijau Daun dan Kangen Band, kini ada band baru asal Lampung yang merambah belantika industri musik nasional.

Terbentuk pada 2015 lalu, grup band bernama BE7 itu siap go national.

Ada empat personel yang menggawangi band ini, dua orang di antaranya perempuan. Mereka adalah Monica (vokal), Andrew (gitar), Gentha (keyboard), dan Ayu (drum).

Saat itu, BE7 telah meluncurkan single andalan berjudul "Sayangku".

Adalah Jan Djuhana, seorang talent scouting (pencari bakat) musisi kawakan di Indonesia, yang tertarik bekerja sama dengan BE7.

Di dunia industri musik Indonesia, siapa yang tak kenal Jan Djuhana.

Dengan insting tajamnya, Jan Djuhana berhasil membesarkan band-band populer di Tanah Air. Sebut saja Sheila on 7, Padi, Cokelat, hingga Hijau Daun.

"Bagi kami, ini momentum yang luar biasa. Berada di titik ini, kami tidak pernah menyangka. Apalagi kalau lagu kami bisa membawa kami ke sebuah langkah besar di industri musik," tutur Monica, vokalis BE7, dalam jumpa pers di Cafe Umah Bone, Jalan Way Ngison Nomor 3, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Rabu, 10 Oktober 2018.

Nama BE7 memiliki arti tersendiri bagi band ini. BE merupakan dua huruf awal pada nomor polisi atau pelat kendaraan di Lampung.

Penggunaan nama "BE" bertujuan menunjukkan identitas ke-Lampung-an mereka.

Sementara angka 7 setelah huruf BE merupakan jumlah tangga nada. Adapun 7 tangga nada itu adalah do, re, mi, fa, so, la, si. "Katanya, bagi yang percaya, angka 7 itu membawa keberuntungan," ucap Monica.

BE7 memilih genre musik pop. Mereka menyasar pangsa pasar musik berusia antara 10 tahun hingga 45 tahun.

"Lagunya masih general (umum). Seperti single 'Sayangku' yang mengisahkan seseorang yang ingin meyakinkan pasangannya bahwa pasangannya itu merupakan satu-satunya dalam hidupnya. Dan, ini pengalaman pribadi," jelas Monica. (*)