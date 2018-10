Ada Pemadaman Internet di Seluruh Dunia Selama 2 Hari, Apa Penyebabnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jangan kaget jika jaringan internet Anda mengalami gangguan dalam dua hari ke depan.

Gangguan tersebut diperkirakan terjadi selama 24 jam, sejak Jumat (12/10/2018) dini hari.

Apa penyebabnya?

Ternyata, The Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) sedang melakukan perbaikan dan pemeliharaan dalam domain server serta sisi infrastruktur jaringan.

ICANN akan melakukan perbaikan sistem kriptografi pada infrastruktur internet.

Menurut ICANN, sistem kriptografi ini akan diperkuat untuk membantu melindungi domain name system (DNS) dari hacker.

Selain itu, mencegah dan melawan serangan penyadapan yang ramai terjadi belakangan ini.

Kendati bakal dirasakan, ICANN menegaskan bahwa gangguan ini hanya akan dialami oleh 1 persen pengguna internet di seluruh dunia.

Communications Regulatory Authority (CRA), pihak yang mengawasi aturan komunikasi internet, menyatakan bahwa pemadaman internet global perlu untuk memastikan bahwa tidak ada masalah saat keamanan dan kestabilan DNS diperbaiki.

"Beberapa keluhan mungkin terjadi jika provider Internet (ISP) pengguna tidak siap akan pemeliharaan ini." tambah pihak CRA.

Namun, untuk mencegah ISP yang tidak siap, extension (tambahan) pada sistem keamanan jaringan disarankan diaktifkan agar tidak terdampak, demikian menurut CRA. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Internet Dunia Akan Terganggu selama 48 Jam ke Depan

