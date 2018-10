Penampilan Terbaru Veronica Tan yang Jarang Terekspose Usai Cerai dengan Ahok, Disebut The Best

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejak cerai dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan jarang terekspose.

Kekinian, penampilan terbaru Veronica Tan diperlihatkan oleh anaknya, Nicholas Sean melalui Instagram.

Melalui Instagram Stories, Nicholas Sean memperlihatkan sosok terbaru Veronica Tan.

Dalam Instagram Stories Nicholas, Veronica Tan terlihat sedang tersenyum.

Nicholas Sean menuliskan sebuah kalimat berlatar foto Veronica Tan.

Ia menyebut bahwa Veronica sedang membantunya.

"My mom helping out, the best (ibuku ikut membantu, terbaik)," tulis Nicholas Sean dalam unggahan Instagram Story, Kamis (11/10/2018).

Penampilan terbaru Veronica Tan tersebut turut mengundang rasa penasaran warganet.

Hal itu karena sosoknya yang tak terekspose, sejak kisruh rumah tangganya dengan Ahok menjadi pemberitaan.

Veronica Tan bahkan tak pernah hadir dalam persidangan gugat cerai Ahok.