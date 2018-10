SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Closing Asian Para Games 2018 Mulai Pukul 18.00 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Siaran langsung dan live streaming Closing Asian Para Games 2018 dapat ditonton melalui siaran langsung (live) TVRI dan live Metro TV pada Sabtu (13/10/2018).

Live streaming Closing Asian Para Games 2018 bakal berlangsung pukul 18.00 WIB.

Berikut, tautan atau link live streaming Closing Asian Para Games 2018 di TVRI dan Metro TV.

Live Streaming Closing Asian Para Games 2018

Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018, Inapgoc, telah menyiapkan sejumlah hiburan bagi penonton, yang akan hadir pada penutupan ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas itu di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Dilansir Kompas.com, acara penutupan akan mengusung tema "The Celebrations of Wonder".

Direktur Upacara Inapgoc, Aulia Mahariza mengatakan, konsep wayang kembali dipilih, seperti saat acara pembukaan Asian Para Games 2018.

Perenang Indonesia Syuci Indriani menyanyikan Indonesia Raya usai beraksi di nomor 100 meter gaya dada putri SB 14 di Gelora Bung Karno Aquatic Center, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2018). Syuci berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 1 menit 23,95 detik. (INAPGOC/Hendra)

Dalang akan membawa wayang-wayang yang akan melambangkan setiap cabor.

Aksi dalang dan wayangnya akan hadir setelah pertunjukan pemadaman di kaldron.