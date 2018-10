Kenakan Baju Batik Bermotif Parang, Miss Grand Malaysia 2018 Dapat Komentar Pedas Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada 25 Oktober 2018 mendatang, sebuah ajang kecantikan tingkat dunia akan kembali digelar.

Ajang tahunan ini bertajuk Miss Grand International 2018 yang akan berlokasi di Myanmar.

Tahun lalu, perwakilan dari Indonesia adalah Dea Rizkita, tampil mengagumkan dalam balutan kostum 'Ibu Pertiwi'.

Dan saat ini, ajang tersebut sedang dalam rangkaian proses pelaksanaannya.

Beberapa hari yang lalu media sosial instagram sempat dihebohkan dengan unggahan salah satu pesertanya yang berasal dari Malaysia, Debra Jeanne.

Pada Minggu (14/10/2018) kemarin, perwakilan dari Malaysia ini mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya memakai atasan bermotif batik parang yang dipadukan dengan celana hitam panjang.

Debra Jeanne

Pada unggahan tersebut Debra juga menulis keterangan, "Welcome to the Golden Land Of Myanmar. Gold everywhere."

Bahkan ia menandai perancang pakaian tersebut yang berbasis di Malaysia.

Sayangnya, unggahan ini justru memunculkan perdebatan sengit antara warganet dari Indonesia maupun dari Malaysia.

Warganet Indonesia menilai bahwa batik motif parang yang dikenakan oleh perwakilan Malaysia dalam ajang Miss Grand International 2018 tersebut sangat khas Indonesia yang justru dipakai oleh perwakilan dari Malaysia.

Unggahan dari Debra ini terus menuai kritik negatif dari warganet, bahkan tidak sedikit warganet dari Malaysia yang membalas komentar warganet dari Indonesia dengan tak kalah pedasnya.