Meghan Markle Hamil Anak Pertama, Sang Anak Tak Akan Dapat Gelar Kerajaan dengan Alasan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia kembali datang dari kerajaan Inggris yang baru kemarin Jumat (12/10/2018) menggelar pernikahan Putri Eugenie dan Jack Brooksbank di Kapel St George, Kastil Windsor.

Selesai dengan pernikahan cucu keenam, kali ini sang Ratu Elizabeth akan mempunyai tambahan cicit dari cucunya, Pangeran Harry.

Ya, kerajaan Inggris secara resmi telah mengumumkan bahwa istri dari Pangeran Harry, Meghan Markle tengah mengandung buah hatinya yang pertama.

Melalui berbagai platform media sosial yang mereka punyai, kerajaan mengumumkan kabar bahagia ini.

Instagram/@kensingtonroyal Meghan Markle sedang mengandung anak pertama

"Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019 (Yang Mulia Duke dan Duchess of Sussex sangat senang mengumumkan bahwa Duchess of Sussex sedang menanti buah hati pada musim semi 2019)," tulis kerajaan dalam unggahan mereka di instagram.

"Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public (Yang Mulia menghargai semua dukungan yang telah mereka terima dari orang-orang di seluruh dunia sejak pernikahan mereka pada Mei dan dengan senang hati membagikan berita bahagia ini kepada publik)," sambungnya pada keterangan tersebut.

Ternyata anggapan publik bahwa Meghan tengah mengandung anak pertamanya adalah benar.

Anggapan ini muncul saat Meghan memilih mengenakan mantel panjang berwarna biru dongker saat menghadiri pernikahan Putri Eugenie kemarin.

Dengan mantel ini tubuh Meghan justru terlihat sedikit lebih 'berisi' daripada biasanya.

Namun beberapa membantah anggapan ini mengingat di Inggris pada bulan Oktober ini sedang musim dingin dan berangin, sehingga tidak ada salahya jika Meghan memakai mantel panjang.