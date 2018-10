4 Pria Digerebek Polisi Saat Pesta Sabu, Sempat Buang Barang Bukti ke Arah Jendela

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Satnarkoba Polres Way Kanan bersama anggota TNI dari Kodim 0427 Way Kanan berhasil mengamankan empat pelaku penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu.

Keempatnya yakni Eko (29), Samat (21), Himawan (35) dan Sutarman (37), Selasa tanggal 16 Oktober 2018 melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, melalui PLH (pelaksanan harian) Kasat Narkoba IPTU Dyvia Ardianto mengatakan sebelumnya satnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik Eko warga Kampung Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sering terjadi peredaraan gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

"Setelah mendapat informasi tersebut, anggota satresnarkoba melakukan koordinasi dan melakukan penyelidikan bersama Polsek Way Tuba dan Intel Kodim 0427/Way Kanan," katanya, Rabu (17/10).

Petugas gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyergapan dan didapati empat orang laki-laki diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu saat berada di dalam rumah, yang salah satunya pemilik rumah yaitu saudara Eko juga berada pada satu ruang bersama pelaku lain.

Saat pelaku diamankan, Eko sempat membuang barang kearah jendela kamar, melihat hal tersebut anggota langsung mengamankannya, ternyata saat dicek ketempat dimana barang tersebut dibuang ditemukan satu bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih warna putih diduga narkotika jenis sabu.



Selanjutnya hasil penggeledahan badan dan tempat oleh keempat pelaku dalam satu ruangan ditemukan satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu .

Lalu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Samat dan didalam kamar depan tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan seperangkat alat hisap (bong) dan korek api gas.

Keempat pelaku beserta barang bukti narkotika diduga jenis sabu seberat 0.99 gram dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Keempat pelaku dapat dikenai dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun.