Gangguan Hingga Jadi Trending Topic di Media Sosial, YouTube Berikan Penjelasan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akun sosial media berbasis video YouTube mengalami gangguan hingga trending di Twitter #youtubedown.

Dilaporkan sejumlah negara mengeluhkan akses ke situs tersebut tidak mendapatkan jawaban, Rabu (17/1/2018).

Seperti dilansir TribunWow.com dari DailyStar.co.uk, ketika membuka situs YouTube maka akan muncul tulisan berikut ini:

An error has occurred.

Playback error. Tap to retry.

Connection to server lost.

This video is unavailable.

Something went wrong. Tap to Retry.

Hal ini pun juga tela dikonfirmasi secara resmi oleh YouTube melalui Twitter resmi milik mereka, @TeamYouTube.

Akun tersebut menuliskan jika saat ini mereka banyak menerima laporan gangguan.