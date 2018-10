Jadwal Timnas Indonesia Vs Taiwan Live RCTI Piala Asia U-19 2018 - Indra Sjafri Harap Suporter Sopan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siaran langsung atau live RCTI dan live streaming RCTI akan menampilkan laga perdana Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan pada babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018.

Laga Indonesia vs Taiwan'>Timnas Indonesia vs Taiwan akan disiarkan melalui live RCTI dan live streaming RCTI pada Kamis (18/10/2018).

Kick off pertandingan antara Indonesia vs Taiwan'>Timnas Indonesia vs Taiwan dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.

Laga akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Jelang laga, pelatih Timnas U-19 Indonesia, Indra Sjafri memiliki sebuah harapan kepada para suporter Tanah Air, yang ingin datang menyaksikan pertandingan di Piala Asia U-19 2018 atau Piala AFC U-19 2018.

Indra Sjafri meminta agar suporter Timnas U-19 Indonesia bisa berperilaku sopan, ketika datang mendukung skuat Garuda Nusantara di Piala Asia U-19 2018.

Tiga laga awal Rahmad Irianto Cs akan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

”Saya berharap banyak kepada suporter untuk bisa hadir mendukung perjuangan anak-anak,” kata Indra Sjafri, saat sesi jumpa pers di SUGBK, sebagaimana dilansir BolaSport.com, Rabu (17/10/2018).

”Kami harus melihat budaya kita yang sopan santun dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak lain, agar bisa menjadi contoh di mana pun berada,” ucapnya menambahkan.

Mantan pelatih Bali United itu yakin, suporter Indonesia yang datang bisa bersikap dengan baik, selama berlangsungnya Piala Asia U-19 2018.