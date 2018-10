CETsAS 2018 Hadirkan Empat Pembicara dari Luar Negeri 

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fakulltas Teknik Unila menjadi tuan rumah SEMIRATA (Seminar dan Rapat Kerja Tahunan) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Wilayah Barat (BKS PTN-Barat), Whorkshop Smart City dan Seminar SINTA yang dilaksanakan 18 - 20 Oktober 2018 di Hotel Emersia.

Salah satu rangkain kegiatan yang diselenggarakan yaitu Kegiatan Seminar Internasional Bidang Teknik, Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan (ICETsAS 2018) adalah seminar Internasional yang diselenggarakan oleh BKS PTN-Barat Bidang Teknik, yang pada periode ini dilaksanakan di Lampung yang komadani oleh FT Unila bersama Fakultas Teknik se Indonesia Bagian Barat.

Ketua pelaksana ICETsAS 2018 adalah Dr Misfa Susanto. ICETsAS 2018 mengambil Tema "Welcoming the 4th Industrial Revolution through innovative and creative research and development in Engineering, Technologies and Applied Science".

Empat pembicara kunci: dari luar negeri yaitu: 1. Prof. Yim Fun Hu (University of Bradford, Inggris), 2. Prof. Yoshihiro Narita (Hokkaido University, Jepang)dan 3, Prof. Hazizan Md Akil, University of Sains Malaysia, Malaysia , dan 4. Mr. Yunus Mousa Mayat (City of Bradford Metropolitan District Council, Inggris).

Mr Mayat juga memberi kuliah dan bimbingan Smart City untuk Kota Bandar Lampung. Yang istimewa lagi adalah, Ir. Ali Mundakir, Dipl. Eng., M.Eng. Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE) Indonesia.

ICETsAS 2018 juga mengembangkan misi pariwisata Lampung yaitu pada 19 Oktober mengadakan wisata sosial ke Pulau Pahawang.

Selain itu juga FT Unila dalam kegiatan SEMIRATA menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Penelitian Sains, Teknik dan Aplikasi Industri (SINTA 2018) bertujuan meningkatkan kualitas produk penelitian Perguruan Tinggi, perkembangan penelitian terkini dalam bidang sains dan keteknikan dan meningkatkan peluang kerjasama antar bidang bagi peneliti. (eka)