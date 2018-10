VIDEO - BKS PTN-Barat Gelar Seminar dengan Hadirkan 4 Pembicara Mancanegara

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Fakulltas Teknik Unila menjadi tuan rumah Seminar dan Rapat Kerja Tahunan (Semirata) Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Barat (BKS PTN-Barat), Workshop Smart City dan Seminar SINTA di Hotel Emersia, Bandar Lampung, 18-20 Oktober 2018.

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan yaitu Seminar Internasional Bidang Teknik, Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan (ICETsAS).

Ini adalah seminar internasional yang diselenggarakan BKS PTN-Barat Bidang Teknik.

ICETsAS 2018 mengambil tema "Welcoming the 4th Industrial Revolution Through Innovative and Creative Research and Development in Engineering, Technologies, and Applied Science".

Ada empat pembicara yang mancanegara yang dihadirkan, yakni Prof Yim Fun Hu (University of Bradford, Inggris), Prof Yoshihiro Narita (Hokkaido University, Jepang), Prof Hazizan Md Akil (University of Sains Malaysia, Malaysia), dan Yunus Mousa Mayat (City of Bradford Metropolitan District Council, Inggris). (*)

