Gubernur Ridho Sampaikan Teropong Bintang Lampung Terbaik di Asia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan kepada para peserta The 10th South East Asia Astronomy Network (SEAAN) Meeting, atau Pertemuan Para Astronom Se-Asia Tenggara bahwa Observatorium Astronomi Lampung (OAL) terbaik di Asia.

Penegasan Gubernur disampaikan dalam acara Wellcome Dinner atau jamuan makan malam dengan para peserta SEAAN Ke-10, di Mahan Agung, Bandarlampung, Kamis (18/10/2018).

"Saya ingin membuat observatorium dan planetarium terbaik di Asia. Hal ini mengingat bahwa Observatorium Publik di Boscha, Bandung, sudah memiliki umur yang tua. Selain itu, Planetarium publik hanya ada di taman ismail marzuki, itu juga masih 3D. Untuk itu, saya menginginkan pembangunan Observatorium dan Planetarium 4D dalam satu tempat yaitu di taman hutan raya (tahura) Wan Abdurrahman. Dan diharapkan mampu menjadi Observatorium terbaik di Asia Tenggara," ujar Gubernur Ridho.

Ridho menjelaskan Pemprov Lampung bekerjasama dengan Institut Teknologi Sumatera (Itera) membuat observatorium astronomi terbaik di Asia Tenggara. "SEAAN sangat mendukung pembangunan Observatorium ini untuk kemajuan sains astronomi. Rata-rata pembangunan oservatorium berada di atas katulistiwa, seperti observatorium Thailand yang berada di atas utara katulistiwa. Dan Provinsi Lampung berada di bawah katulistiwa, tepatnya di selatan katulistiwa untuk melihat belahan bumi di langit selatan," jelasnya.

Selain membangun Observatorium publik dan planetarium publik, jelas Gubernur Ridho, Pemprov Lampung juga akan membangun observatorium yang fokus terhadap penelitian. "Saya ingin membangun observatorium terbaik Se-Asia Tenggara. Saya yakin kita bisa melakukannya. Karena pembangunan Observatorium ini bukan hanya untuk penelitian, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pariwisata," jelasnya.

Gubernur Ridho berharap dengan hadirnya SEAAN di Lampung dan semua pihak terkait, dapat mendukung dan mensupport rencana pembangunan Observatorium di Lampung. "Saya sangat berharap untuk semua partisipasi dan dukungannya. Semoga rencana pembangunan observatorium ini dapat menjadi yang terbaik di Asia Tenggara," harap Gubernur Ridho.

Presiden of SEAAN, Boonrucksar Soonthornthum, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo pada acara welcome dinner The 10th South East Asia Astronomy Network (SEAAN) Meeting. "Terimakasih kepada Gubernur Ridho atas penyambutannya di Lampung," ujar Boonrucksar.

Ia menjelaskan bahwa Lampung memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. "Untuk itu, diharapkan seluruh pihak terkait dapat mensupport kegiatan ini untuk pembangunan astronom menjadi lebih baik kedepannya," jelasnya.



Sementara itu, Kepala Observatorium Astronomi dan Planetarium Itera Lampung, Hakim L. Malasan, menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan yang diberikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. "Terimakasih atas dukungan dan perhatiannya. Ini merupakan perhatian Gubernur Ridho untuk perkembangan dan kemajuan astronomi," ujarnya. (Rls)