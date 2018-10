ICETsAS Fakultas Teknik Unila Hadirkan 4 Pembicara dari Luar Negeri

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG EKA AHMAD SHOLICHIN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fakultas Teknik Universitas Lampung menjadi tuan rumah Seminar dan Rapat Kerja Tahunan (Semirata) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Wilayah Barat (BKS PTN-Barat) serta Workshop Smart City. Agenda berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, 18-20 Oktober.

Ketua BKS PTN-Barat Bidang Teknik yang juga Dekan FT Unila Profesor Suharno menjelaskan, Semirata terbagi menjadi empat bagian. Pertama, International Conference on Engineering, Technologies, and Applied Sciences (Konferensi Internasional Bidang Teknik, Teknologi, dan Ilmu-ilmu Terapan) atau ICETsAS 2018.

"Ada empat pembicara kunci dari luar negeri, yaitu Profesor Yim Fun Hu (University of Bradford, Inggris), Profesor Yoshihiro Narita (Hokkaido University, Jepang), Profesor Hazizan Md Akil, University of Sains Malaysia, dan Yunus Mousa Mayat (City of Bradford Metropolitan District Council, Inggris). Yang istimewa, hadir juga Ali Mundakir, direktur utama Pertamina Geothermal Energy Indonesia," jelas Suharno.