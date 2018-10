Liming Vocational University Tawarkan 30 Beasiswa untuk Lulusan SMA-SMK di Lampung

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG BAYU SAPUTRA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Liming Vocational University (LVU) menjajaki kerjasama dengan Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mereka menawarkan 30 beasiswa kepada lulusan SMA/SMK di Lampung untuk menempuh pendidikan tinggi di China.

"Syarat menjadi mahasiswa LVU adalah menguasai terlebih dahulu bahasa Mandarin, minimal level tiga. Beasiswanya nanti penuh, 100 persen," papar Vice Chairman of the Board of Directors LVU, Yimin Zhuang, dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan Steven, di ruang kerja sekretaris Disdikbud Lampung, Kamis (18/10/2018).

Ada 40 program studi yang ditawarkan LVU terkait beasiswa tersebut. Di antaranya prodi unggulan pengolahan ikan, pengolahan makanan, dan teknik pertanian.

Sekretaris Disdikbud Lampung Aswarodi mengapresiasi tawaran LVU. Pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

"Mudah-mudahan ada pelajar Lampung yang diberangkatkan untuk kuliah di LVU tahun depan," katanya.